Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг. Мамедъяров занимал пост главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года.В источнике
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