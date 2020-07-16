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РИА НовостиРИА Новости

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг. Мамедъяров занимал пост главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года.В источнике
Подробнее о событии

Алиев уволил главу МИД Азербайджана

Известия07:37

Президент Азербайджана не нашел главу МИД и отправил его в отставку

Lenta.ru07:43

Президент Азербайджана сменил главу МИД

RT на русском07:43

Ильхам Алиев сменил главу МИД Азербайджана

ТАСС07:39

Алиев освободил от должности главу МИД

Газета.Ru08:02

Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана

Взгляд.ру07:30

Эксперты прокомментировали отставку главы МИД Азербайджана

РИА Новости09:04
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Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
RT на русском10:07
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СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
Газета.Ru10:45
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru10:26
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В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

Следственный комитет по Московской области начал проверку после обнаружения грибниками человеческих останков в районе подмосковного Домодедово, это уже вторые человеческие останки, обнаруженные в Московской области, — 12 июля рядом со Ступино был найден человеческий череп.
РБК08:49
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс05:17
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