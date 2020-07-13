Армия и оружие
Lenta.ruПрезидент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.
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Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Финансы
Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки
Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Известия 08:56
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Общество
Матвиенко прокомментировала слухи о деноминации рубля
Евгения Новоженина / РИА Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала провокацией разговоры о возможной деноминации рубля.
РЕН ТВ 08:56
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Происшествия
В месте разлива авиатоплива на Таймыре ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края из-за утечки 44,5 тонны авиатоплива на предприятии «Норильсктрансгаз», сообщается на сайте местной администрации.
Коммерсантъ 01:34
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Спортсмен сообщил, что они смогли встретиться благодаря паузе, вызванной коронавирусной инфекцией.
CT news 08:59
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Страна Советов on-line 11 июля в 11:20
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
Общество
Названы возможные даты поступления вакцины от коронавируса в оборот
Ранее в филиале госпиталя имени Бурденко 20 участникам испытаний, которые проводят центр им. Гамалеи и Минобороны, ввели второй компонент вакцины.
RT на русском 08:10
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Интерфакс вчера в 22:32
Общество
Учебный год в школах Крыма начнётся очно 1 сентября
«Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму с 1 сентября планируется начать учебный год в формате очного обучения», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 06:40
Общество
В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике
В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
Вести.Севастополь 04:32
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Общество
В Пермском крае до 28 июля продлили масочный режим
Власти Пермского края продлили действие масочного режима и правила социальной дистанции в регионе до 28 июля, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 06:30
Футбол
«Ростов» опроверг слухи об уходе Карпина и смене руководства клуба
Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера.
Sports.ru 08:30
Общество
Кулинар назвала авокадо уничтожителем холестерина в организме
Кулинар добавила, что в мире существует около тысячи сортов авокадо, но в Россию завозят только пять.
Говорит Москва 07:14