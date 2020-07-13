Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПрезидент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.
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Азербайджанский государственный и политический деятель, действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник президента Азербайджана Гейдара Алиева.
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Государство в Закавказье. Государство расположено на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.
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