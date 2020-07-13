Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.

Президент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам

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