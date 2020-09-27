Президент Азербайджана заявил о жертвах среди населения и военных
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении зафиксированы потери среди гражданского населения и военных.В источнике
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