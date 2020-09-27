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Lenta.ru
Lenta.ru

Президент Азербайджана заявил о жертвах среди населения и военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении зафиксированы потери среди гражданского населения и военных.В источнике
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РБК

Президент Азербайджана заявил о жертвах среди мирных жителей и военных

РБК04:23
Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: что делает армянский солдат на азербайджанских землях?

Вестник Кавказа05:11
ТАСС

Алиев заявил, что Азербайджан не прибегал к провокации в Карабахе

ТАСС05:05
РИА Новости

Президент Азербайджана заявил о жертвах и раненых среди населения

РИА Новости04:29
РЕН ТВ

Глава Азербайджана заявил о решимости покончить с проблемой Карабаха

РЕН ТВ08:49
Известия

Алиев заявил о погибших гражданах в результате обстрела с армянской стороны

Известия04:14
Lenta.ru

Президент Азербайджана заявил о жертвах среди населения и военных

Lenta.ru03:57

Пашинян объяснил важность недопущения вмешательства Турции в НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации призвал международное сообщество не допустить вмешательства Турции в конфликт, который происходит на территории Нагорного Карабаха.
Народные новости09:10

Армения заявила о сбитых в Карабахе азербайджанских вертолетах

Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и одну боевую машину пехоты, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Взгляд.ру08:28
10

Синоптики пообещали реинкарнацию «бабьего лета» в Москве

Продолжительное теплое и сухое «бабье лето» увеличивает вероятность сырого и бесснежного декабря, заявил ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
РБК07:00
10

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
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«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:42