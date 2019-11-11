Футбол
Евро-футбол.руПрезидент «Барселоны»: «Месси останется в клубе ещё на 5 лет»
Месси заявлял несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остается нашим лидером.
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Президент «Барселоны»: «Месси все еще молод. Он будет играть за клуб еще пять лет»
Sport24.ruвчера в 04:23
Президент «Барселоны»: «Месси останется нашим лидером в ближайшие два или три сезона»
Sportbox.RUвчера в 07:40
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