Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руПрезидент «Барселоны»: «Месси останется в клубе ещё на 5 лет»

Месси заявлял несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остается нашим лидером.
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Маскерано хочет покинуть Китай и завершить карьеру в Аргентине

Спорт-Экспресс06:33

Президент «Барселоны»: «Месси все еще молод. Он будет играть за клуб еще пять лет»

Sport24.ruвчера в 04:23

Президент «Барселоны»: «Месси останется нашим лидером в ближайшие два или три сезона»

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Sport.ruвчера в 05:58

Президент «Барселоны» уверен, что Месси останется в клубе ещё на 5 лет

Чемпионатвчера в 04:28

Президент «Барселоны»: «Месси останется нашим лидером в ближайшие два или три сезона»

Sportbox.RUвчера в 07:40
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По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.
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Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, их задержали после погони со стрельбой по колесам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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Происшествия

На Кубани введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Северском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте администрации района.
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Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

Московский Комсомолец вчера в 18:21
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Кристен Стюарт становится примером, как модно носить костюмы и из элегантного делать бунтарское.
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Происшествия

В Венгрии отпустили задержанных болельщиков ЦСКА

Двое граждан России, которые были задержаны в Будапеште 7 ноября накануне матча между футбольными командами ЦСКА и «Ференцварош», освобождены из-под ареста, сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии.
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Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
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Парламент Молдавии отправил правительство в отставку

Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.
Коммерсантъ 06:30
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АвтоВАЗ наконец объявил цены на Lada Vesta с вариатором

У новой версии Lada Vesta с вариатором установлен двигатель от Renault-Nissan, а также имеется специальное оборудование.
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В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
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Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
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Первые истребители Су-30СМ прибудут в Белоруссию из РФ 13 ноября

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«Аэрофлот» рассказал о подмене кота при взвешивании перед полетом

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Предложение ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет привело бы к цензуре и нарушению прав человека.
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
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Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
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Появилось видео с совещания Медведева в поезде

Во время поездки на поезде глава правительства провел совещание по инвестиционной программе РЖД, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.
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В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
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