Месси заявлял несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остается нашим лидером.

Президент «Барселоны»: «Месси останется в клубе ещё на 5 лет»

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Армия и оружие НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.

Происшествия В Нижегородской области задержали угонщиков скорой Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, их задержали после погони со стрельбой по колесам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Кино Кристен Стюарт научит носить костюмы Кристен Стюарт становится примером, как модно носить костюмы и из элегантного делать бунтарское.

Происшествия В Венгрии отпустили задержанных болельщиков ЦСКА Двое граждан России, которые были задержаны в Будапеште 7 ноября накануне матча между футбольными командами ЦСКА и «Ференцварош», освобождены из-под ареста, сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство в отставку Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.

Общество Кирилл Терешин лишился «рук-базук» Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Общество Появилось видео с совещания Медведева в поезде Во время поездки на поезде глава правительства провел совещание по инвестиционной программе РЖД, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.