Футбол
Евро-футбол.руПрезидент «Барселоны»: «Месси останется в клубе ещё на 5 лет»
Месси заявлял несколько недель назад, что хочет завершить карьеру в «Барселоне». В последние сезоны он остается нашим лидером.
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Президент «Барселоны»: «Месси останется нашим лидером в ближайшие два или три сезона»
Sportbox.RUвчера в 07:40
Президент «Барселоны»: «Месси все еще молод. Он будет играть за клуб еще пять лет»
Sport24.ruвчера в 04:23
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
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На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию: «Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться».
Lenta.ru 01:36
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Моралес отправился из Боливии в Мексику
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.
Российская газета 00:12
Общество
Произошла утечка в сеть Интернет данных 5000 вкладчиков ВТБ
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Роскомнадзоре не считают утечку персональных данных клиентов Сбербанка, которая произошла по вине одного из служащих, системной проблемой.
REGNUM вчера в 16:13
Общество
В Тель-Авиве второй раз за день прозвучали сирены воздушной тревоги
Жители южных районов Тель-Авива второй раз за вторник, 12 ноября, были предупреждены сиреной о ракетном обстреле из сектора Газа.
News.ru 01:15
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
Елизавета II расплакалась во время военного парада
Королева приняла участие в ежегодном параде в Лондоне. Во время торжественной церемонии Елизавета II не смогла сдержать слез и расплакалась.
StarHit.ru вчера в 20:00
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Происшествия
Заключенный под стражу экс-глава ЦСКА попытался сбежать из здания СКР
Заключенный под стражу экс-глава управления по работе с личным составом ЦСКА Михаил Барышев попытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР.
Газета.Ru вчера в 19:14
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Теннис
Медведев проиграл Циципасу на Итоговом чемпионате ATP
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев с поражения начал выступление на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.
Metaratings вчера в 11:15
Общество
От наличных денег полностью отказались 2% россиян
Большинство (89%) россиян предпочитают расплачиваться наличными, от расчета таким способом полностью отказались только 2% граждан, следует из опроса "Левада-Центр", опубликованном на сайте организации в понедельник.
Интерфакс вчера в 02:46
Здоровье
Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" с присвоением ему статуса сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.
ТАСС 02:22
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер
В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
РИА Новости вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Пугачева нашла замену Галкину на вечер
Известная российская эстрадная певица Алла Пугачева нашла замену своему супругу юмористу Максиму Галкину на один вечер.
VSE42.RU вчера в 22:39
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru вчера в 06:20
Политика
Кремль прокомментировал информацию о недвижимости семьи Асада в Москве
В Кремле не располагают данными о том, покупали ли родственники президента Сирии Башара Асада недвижимость в комплексе "Москва-Сити", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Москва 24 вчера в 07:44
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 09 ноября в 05:31
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy M50 получит процессор Snapdragon 712
Rusargument 02:29
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Хоккей
Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:42
Происшествия
В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
РИА Новости вчера в 23:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Происшествия
Российский военный украл авиатоплива на 50 миллионов рублей
По приблизительным подсчетам, было списано не менее 1115 тонн топлива, стоимость которых составляет более 50 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Армия и оружие
Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия вчера в 06:42