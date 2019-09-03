Футбол
News.ruПрезидент «Барселоны» отреагировал на несостоявшийся переход Неймара
Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал сорванный трансфер нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
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Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Происшествия
На Урале предотвращено массовое убийство школьников
В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.
URA.Ru 07:03
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.
RT на русском 09:22
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Политика
Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у них сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:49
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Кино
Скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Анатольевна Славина скончалась на 80-м году жизни.
78.ru 05:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Наука
В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал
Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.
Москва 24 вчера в 04:16
Происшествия
В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси
На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
Вести.Ru 08:21
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Происшествия
В США подросток расстрелял свою семью
В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Наука
Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера
Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.
RuNews24.ru 02:54
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд
Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд.
RT на русском вчера в 11:48
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Финансы
Альфа-банк дал прогноз по курсу рубля
Банк обновил свою модель расчета справедливой стоимости рубля по итогам первого полугодия 2019 г. Что интересно, она дает противоречивые сигналы.
Profinance.ru 07:01
Политика
Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка
Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».
РБК 08:14
Политика
Порошенко нашел в Раде новую работу
Порошенко ранее уже четырежды избирался в украинский парламент. Последний раз он выиграл выборы в 2012 году в Виннице.
Труд вчера в 15:12
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Экономика
Управляющая компания «Тинькофф капитал» получила лицензию ЦБ
Центральный банк 3 сентября выдал управляющей компании «Тинькофф капитал» лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, говорится в материалах регулятора.
Ведомости 06:59
Музыка
В Великобритании выпустят марки с Элтоном Джоном
ИА InterMedia 05:14
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48