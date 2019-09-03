Происшествия На Урале предотвращено массовое убийство школьников В Кушве (Свердловская область) предотвратили массовое убийство в школе.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Политика Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией Президенту Белоруссии Александру Лукашенко передан проект программы действий по интеграции с Россией.

Футбол Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.

Политика Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у них сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Кино Скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Анатольевна Славина скончалась на 80-м году жизни.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.

Происшествия Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.

Наука В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.

Происшествия В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Происшествия В США подросток расстрелял свою семью В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.

Наука Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.

Экономика Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на €1,58 млрд Власти Кипра досрочно погасили кредит перед Россией, выплатив остаток в размере €1,58 млрд.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Финансы Альфа-банк дал прогноз по курсу рубля Банк обновил свою модель расчета справедливой стоимости рубля по итогам первого полугодия 2019 г. Что интересно, она дает противоречивые сигналы.

Политика Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».

Политика Порошенко нашел в Раде новую работу Порошенко ранее уже четырежды избирался в украинский парламент. Последний раз он выиграл выборы в 2012 году в Виннице.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.

Политика Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.

Экономика Управляющая компания «Тинькофф капитал» получила лицензию ЦБ Центральный банк 3 сентября выдал управляющей компании «Тинькофф капитал» лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, говорится в материалах регулятора.