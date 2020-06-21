Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 июля

Интересы свыше двух с половиной миллионов граждан Беларуси затрагивает указ главы государства, согласно которому в РБ с 1 июля 2020 года повышается размер пенсий. Текст официального документа, информирует БЕЛТА, опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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Пенсии в Белоруссии вырастут с 1 июля

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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
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