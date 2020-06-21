Экономика
Российская газетаПрезидент Беларуси подписал указ о повышении пенсий с 1 июля
Интересы свыше двух с половиной миллионов граждан Беларуси затрагивает указ главы государства, согласно которому в РБ с 1 июля 2020 года повышается размер пенсий. Текст официального документа, информирует БЕЛТА, опубликован на национальном правовом интернет-портале.
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Общество
«Мосводосток» назвал причину подтопления Варшавского шоссе
Причиной подтопления Варшавского шоссе во время ливня 20 июня стал «эффект ванны», заявила Forbes представитель «Мосводостока».
Ведомости 11:20
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 02:34
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Авто
Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (причем достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 11:55
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Lenta.ru 08:08
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
На западе Германии установили памятник Ленину
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Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве студента в Волгограде задержан в Смоленске
В Смоленске задержан подозреваемый в убийстве азербайджанского студента в Волгограде.
РИАЦ 06:01
Авто
Китайский Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 18 июня в 10:18
Спорт
Греко-римская борьба может быть исключена из программы летних ОИ-2024
Член исполнительного комитета Объединённого мира борьбы (UWW) Намиг Алиев сообщил, что греко-римская борьба может быть исключена из программы Олимпийских игр — 2024 в Париже.
RT на русском 12:24
Общество
МЧС объявило в Воронежской области штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение для жителей региона подготовили специалисты ГУ МЧС по области в воскресенье, 21 июня.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию и страны СНГ
Авиакомпания Turkish Airlines заявила о возобновлении международного авиасообщения, в частности с Россией и странами СНГ.
Profi.travel 08:36
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
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Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей кафе в Житомирской области
Один человек погиб и еще восемь оказались ранены после нападения неизвестного с ножом на посетителей кафе в украинском городе Иршанск Житомирской области.
Газета.Ru 10:15