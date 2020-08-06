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КП - Крым
КП - Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

Про Крым в ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам президента, он бы за регион воевал.В источнике
С чего всё началось
В интервью
 "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному 6 августа, Александр Лукашенко рассказал, что на месте властей Украины стал бы воевать за Крым, передает RT.
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