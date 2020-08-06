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КП - Крым
КП - Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

Про Крым во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он бы воевал за регион.В источнике
С чего всё началось
Ранее Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона
" заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
РИА Новости17:23
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В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

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ТАСС

Лукашенко заявил, что Украина «безалаберно и бестолково» отнеслась к Крыму в 2014 году

ТАССвчера в 12:31
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Лукашенко – украинцам: «я бы воевал за Крым»

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Лукашенко заявил о «бестолковом» отношении Украины к Крыму

Взгляд.рувчера в 12:49
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Лукашенко заявил о потенциальном желании воевать за Крым

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Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Газета.Ruвчера в 10:02
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Лукашенко о том, как он бы защищал Крым: «Там бы легло уже тысячи человек!»

КП - Беларусьвчера в 12:37

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Веснавчера в 11:54
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Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ruвчера в 14:37
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В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфаксвчера в 08:36
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В Генштабе рассказали о «красных линиях» для других стран

Россия в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначила "красные линии", за нарушение которых потенциальный противник получит сокрушительный ответный удар, заявил начальник управления главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-майор Андрей Стерлин.
РИА Новости17:05

Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса

Бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, поместили на карантин в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфаксвчера в 16:43

Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новостивчера в 08:00