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КП - Крым
КП - Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

Про Крым во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он бы воевал за регион.В источнике
С чего всё началось
Ранее Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона
" заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
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В Крыму оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за полуостров

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RuNews24.ru4 августа в 22:59
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Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
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