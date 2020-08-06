Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым
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Про Крым во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он бы воевал за регион.В источнике
С чего всё началось
Ранее Лукашенко в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона
" заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
Подробнее о событии
Лукашенко о том, как он бы защищал Крым: «Там бы легло уже тысячи человек!»
КП - Беларусьвчера в 12:37