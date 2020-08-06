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КП - Крым
КП - Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

Про Крым во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он бы воевал за регион.В источнике
С чего всё началось
В интервью
 "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному 6 августа, Александр Лукашенко рассказал, что на месте властей Украины стал бы воевать за Крым, передает RT.
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«Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

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Лукашенко заявил, что Украина «безалаберно и бестолково» отнеслась к Крыму в 2014 году

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В России оценили слова Лукашенко о войне за Крым

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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске
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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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Рогозин считает, что России корабль типа Crew Dragon не нужен

Гендиректор «Роскосмоса» считает, что Crew Dragon и создаваемый сейчас компанией Boeing космический корабль Starliner, являются всего лишь более комфортными аналогами нашего «Союза МС», и что нам делать что-либо такое же уже не нужно.
ИА Красная Весна22:45
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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Два вагона поезда сошли с рельсов в Уфе

По сообщению пресс-службы ведомства, на станции Уфа утром 7 августа во время маневровых работ во время проезда маневрового тепловоза на запрещающий сигнал светофора столкнулись два маневровых состава.
REGNUM04:08
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Россияне купили десятки тысяч смартфонов с поддержкой 5G

В России в этом году продали десятки тысяч смартфонов с поддержкой пятого поколения мобильной связи 5G: только в июне россияне купили более 20 тыс. таких гаджетов на сумму 1,2 млрд рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков розничной сети МТС.
Интерфакс04:16
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