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КП - Крым
КП - Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым

Про Крым во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он бы воевал за регион.В источнике
С чего всё началось
В интервью
 "В гостях у Дмитрия Гордона", опубликованному 6 августа, Александр Лукашенко рассказал, что на месте властей Украины стал бы воевать за Крым, передает RT.
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