Политика

NewInformNewInformПрезидент Белоруссии Лукашенко считает россиян братьями

Лидер республики оценил важность отношений Минска и Москвы и перспективы их развития. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, сообщил, что Россия для Белоруссии была и остается важнейшим стратегическим и экономическим партнером. По его словам, в РФ живут «наши братья».
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Лукашенко назвал россиян братьями

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Лукашенко назвал россиян братьями

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Лукашенко отверг возможность вступления Белоруссии в состав России

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Лукашенко назвал жителей России братьями

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Лукашенко: Россия – стратегический партнер Белоруссии

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Лукашенко заявил, что создание единого парламента с Россией не обсуждается

ФАН04:02

Лукашенко исключил объединение России и Белоруссии

Труд05:16
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Лукашенко сказал главное: «Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья»

КП - Беларусь03:38
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
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Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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До 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Омской области выделят 34 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Бурков.
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Политика

Лукашенко оценил сообщения о возможной агрессии России против Минска

Выступая на встрече с парламентариями, белорусский лидер Александр Лукашенко назвал предположения о том, что российская сторона будто бы может начать в отношении Минска войну или же западные державы будут наступать на Белоруссию, «никому не нужными фейками».
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Эксперты Роскачества обновили общий рейтинг по итогам тестирования наушников, в который включили новые модели.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
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«Нафтогаз» обосновал предложенные России цены на транзит газа

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В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ

Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
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Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
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Названы самые любимые новогодние фильмы россиян

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Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру

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МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч считает, что египетский форвард команды Мохамед Салах остался недоволен тем, что не принял участия в игре против «Эвертона».
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В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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