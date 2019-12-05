Политика

NewInformNewInformПрезидент Белоруссии Лукашенко считает россиян братьями

Лидер республики оценил важность отношений Минска и Москвы и перспективы их развития. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, сообщил, что Россия для Белоруссии была и остается важнейшим стратегическим и экономическим партнером. По его словам, в РФ живут «наши братья».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Лукашенко назвал россиян братьями

РИА Новости04:02

Лукашенко назвал россиян братьями

RT на русском04:54

Лукашенко заявил, что создание единого парламента с Россией не обсуждается

ФАН04:02

Президент Белоруссии назвал россиян братьями

ГЛАС.RU04:37

Лукашенко: у России больше нет такого союзника, как Белоруссия

Новостной фронт04:33

Президент Белоруссии Лукашенко считает россиян братьями

NewInform04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн

Лукашенко сказал главное: «Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья»

КП - Беларусь03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Авто

Lada «Нивы» получила супертюнинг без крыши и дверей

32CARS.ru 02:58
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Экономика

Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики

Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
Капитал страны вчера в 09:13
Транспорт

Центр Москвы перекроют для транспорта на 10 дней

С 28 декабря по 6 января многие улицы в центре столицы станут пешеходными, а автомобильные парковки будут ограничены в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».
Московский Комсомолец 02:31
Политика

Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Lenta.ru 04:16
Происшествия

Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова

Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 03:48
Экономика

Медведев объявил о мерах «по распечатыванию кубышки»

Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках встречи с журналистами российских телеканалов сообщил, что в ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 трлн руб.
РБК 04:42
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Польше погибли шесть человек

Ранее сообщалось, что на юге Польши из-за взрыва газа обрушился трёхэтажный жилой дом, в котором могли находиться восемь человек.
RT на русском 04:05
Футбол

Комитет Госдумы рекомендовал разрешить продажу пива на стадионах

Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в ходе заседания рекомендовал принять законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 04:39
Происшествия

В Перми почтут память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

Газета.Ru 02:14
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомости вчера в 21:22
Спорт

Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник

Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
Политика

Медведев назвал Зеленского президентом, который хочет договориться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером, который хочет помочь своей стране.
Газета.Ru 04:52
Здоровье

На развитие омской медицины выделят 34 млрд рублей – Бурков

До 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Омской области выделят 34 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Бурков.
РИА ОмскИнформ 04:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм»

Рамблер 02:37
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
ПРАЙМ 04:15
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Авто

Российский авторынок в ноябре снизился на 6%

Автостат 04:07
Политика

МИД прорабатывает визит Лаврова в Вашингтон

Глава МИД России Сергей Лавров может посетить Вашингтон 10 декабря. Этот визит прорабатывается, рассказали в ведомстве.
Московский Комсомолец 03:46
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова блеснула на открытии фитнес-клуба Тимати

На открытии именно Решетова стала суть ли не самым главным действующим лицом, блеснув перед репортерами и гостями в облагающем наряде, который выгодно подчеркивал все изгибы ее тела.
Bimru.ru вчера в 03:22
Политика

Медведев назвал реальной угрозу отключения РФ от глобального Интернета

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что угроза отключения страны от глобального Интернета реальна.
News.ru 04:48
Наука

Ученый: Россия должна стать лидером в изучении выбросов метана на шельфе Арктики

ТАСС Наука вчера в 14:56
Политика

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 23:20
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Политика

Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети

Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
РИА Новости 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное