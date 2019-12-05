Политика
NewInformПрезидент Белоруссии Лукашенко считает россиян братьями
Лидер республики оценил важность отношений Минска и Москвы и перспективы их развития. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, сообщил, что Россия для Белоруссии была и остается важнейшим стратегическим и экономическим партнером. По его словам, в РФ живут «наши братья».
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Авто
Lada «Нивы» получила супертюнинг без крыши и дверей
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Экономика
Всемирный банк назвал ключевые риски для российской экономики
Всемирный банк улучшил прогноз российской экономики: прирост ВВП в 2020 году составит 1,6% и в 2021 году - 1,8%. Несмотря на это специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов экономического развития в России.
Транспорт
Центр Москвы перекроют для транспорта на 10 дней
С 28 декабря по 6 января многие улицы в центре столицы станут пешеходными, а автомобильные парковки будут ограничены в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».
Политика
Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Происшествия
Суд отказался восстанавливать на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отказался восстанавливать на службе бывшего полицейского и оперативника Максима Уметбаева, которого уволили после дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Экономика
Медведев объявил о мерах «по распечатыванию кубышки»
Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках встречи с журналистами российских телеканалов сообщил, что в ближайшие несколько лет на развитие экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено около 1 трлн руб.
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Польше погибли шесть человек
Ранее сообщалось, что на юге Польши из-за взрыва газа обрушился трёхэтажный жилой дом, в котором могли находиться восемь человек.
Футбол
Комитет Госдумы рекомендовал разрешить продажу пива на стадионах
Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи в ходе заседания рекомендовал принять законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы, сообщает "Чемпионат".
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах
Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Политика
Медведев назвал Зеленского президентом, который хочет договориться
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером, который хочет помочь своей стране.
Здоровье
На развитие омской медицины выделят 34 млрд рублей – Бурков
До 2024 года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Омской области выделят 34 млрд рублей, сообщил губернатор Александр Бурков.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм»
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Политика
Nord Stream 2 AG возобновила прокладку газопровода «Северный поток-2»
Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG возобновила работы по прокладке трубопровода.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Политика
МИД прорабатывает визит Лаврова в Вашингтон
Глава МИД России Сергей Лавров может посетить Вашингтон 10 декабря. Этот визит прорабатывается, рассказали в ведомстве.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова блеснула на открытии фитнес-клуба Тимати
На открытии именно Решетова стала суть ли не самым главным действующим лицом, блеснув перед репортерами и гостями в облагающем наряде, который выгодно подчеркивал все изгибы ее тела.
Политика
Медведев назвал реальной угрозу отключения РФ от глобального Интернета
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что угроза отключения страны от глобального Интернета реальна.
Наука
Ученый: Россия должна стать лидером в изучении выбросов метана на шельфе Арктики
Политика
В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.