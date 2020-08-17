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Газета.Ru
Газета.Ru

Президент Белоруссии Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил гордость промышленности страны - Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Бастующие рабочие встретили главу государства недружелюбным гулом и выкриками "Уходи!". На протяжении долгих лет МЗКТ играет важную роль в организации обороны России.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Президент Белоруссии Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

Газета.Ru08:37
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новости03:07
Lenta.ru

Лукашенко отказался выйти к толпе бастующих и выступил перед отобранными людьми

Lenta.ru04:26
Фонтанка.Ру

В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов. Демонстранты двинулись маршем на встречу Лукашенко с рабочими

Фонтанка.Ру03:24
RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русском03:08
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБК04:53
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАСС04:06
КП - Беларусь

Вертолет Лукашенко взлетел с территории МЗКТ под крики протестующих «Уходи»

КП - Беларусь05:02

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
471

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Число сделок по аренде элитного жилья в Москве выросло на 40%

С точки зрения территориального распределения обращений от клиентов, наибольшим спросом у арендаторов пользуются квартиры в домах, расположенных в районе Ленинградского проспекта — 12,6%. Также заметное число запросов приходится на аренду квартир в локациях Лубянка — Китай-город, Арбат — Кропоткинская и Тверская — Кремль: примерно по 7% из числа всех реализованных лотов, отметили аналитики.
РБК04:45
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Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
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«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
7

В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра в Санкт-Петербурге составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары.
ТАСС09:54
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