Президент Белоруссии Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
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Рабочие заводов пришли к зданию гостелевидения в Минске
17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил гордость промышленности страны - Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Бастующие рабочие встретили главу государства недружелюбным гулом и выкриками "Уходи!". На протяжении долгих лет МЗКТ играет важную роль в организации обороны России.В источнике
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