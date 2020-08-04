Политика
Lenta.ruЛукашенко напомнил об орудовавших от Москвы до Минска бандах
Лукашенко подчеркнул, что ему «стыдно и страшно» вспоминать о тех временах, однако отметил, что бандитизм был побежден за полгода. Он рассказал, что в одном только «городе-герое Минске» было 32 банды.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Общество
Глава «Сибантрацита» заявила о попытке рейдерского захвата ее активов
Поводом для письма стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» и лично Катерину Босов на соблюдение экологических норм, о котором стало известно на прошлой неделе.
РБК 05:37
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Общество
В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом
Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование населения на наличие антител.
Газета.Ru 07:02
Политика
Лукашенко пригрозил России «пожаром до Владивостока»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае его отстранения от власти может возникнуть «пожар до Владивостока».
Политсовет 07:51
Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%, говорится в материалах Банка России.
ТАСС 08:24
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век 03:10
Здоровье
Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
Общество
Доход главы Липецкой области рухнул на 150 млн рублей за год
Добавим, доходы главы Липецкой области упали на 150 млн рублей в 2019 году, в 2018 году он заработал 195,8 млн рублей.
Kursk.com 07:45
Здоровье
Минздрав проверит ЦГБ Каменска-Шахтинского по массовым увольнениям
Комиссия донского Минздрава проводит проверку в ЦГБ Каменска-Шахтинского после заявления врачей о массовом увольнении.
161.ru вчера в 03:33
Армия и оружие
Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу
Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
Происшествия
Следствие не выявило заказчика дела против Голунова
Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
BFM.ru 08:43
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
"Зенит" сыграет в матче Суперкубка России с московским "Локомотивом". Игра пройдет в Москве 7 августа и станет первой в новом сезоне.
РИА Новости 05:19
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика
Лукашенко выступил против возврата к Конституции 1994 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к парламенту и гражданам заявил, что категорически против возврата к тому варианту Конституции, что был в 1994 году.
RuNews24.ru 06:38
Общество
Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
Политика
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
Политика
Лукашенко пообещал дать «самый жесткий отпор» протестующим белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал пресекать в стране несанкционированные акции протеста самым жестким образом.
Московский Комсомолец 07:35