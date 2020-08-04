Лукашенко подчеркнул, что ему «стыдно и страшно» вспоминать о тех временах, однако отметил, что бандитизм был побежден за полгода. Он рассказал, что в одном только «городе-герое Минске» было 32 банды.

Лукашенко напомнил об орудовавших от Москвы до Минска бандах

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