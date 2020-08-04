Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко напомнил об орудовавших от Москвы до Минска бандах

Лукашенко подчеркнул, что ему «стыдно и страшно» вспоминать о тех временах, однако отметил, что бандитизм был побежден за полгода. Он рассказал, что в одном только «городе-герое Минске» было 32 банды.
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«Дайте спасти страну!» Главное из выступления Лукашенко за пять дней до выборов — протесты, Россия, девяностые

Дождь07:39

Лукашенко напомнил об орудовавших от Москвы до Минска бандах

Lenta.ru06:45

Лукашенко напомнил о месте Белоруссии в клубе космических держав

Rambler News Service06:00

Лукашенко заявил в послании о «зэках на выборах»

Московский Комсомолец07:02

Лукашенко рассказал, что Белоруссия «выдержала экзамен» коронавирусом

Экономика сегодня05:27

Ежегодное послание Александра Лукашенко народу и парламенту. ГЛАВНОЕ (Карточки)

МИР 2407:40

Лукашенко сегодня должен обратиться с посланием к народу и парламенту

Эхо Москвы02:33
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:02, Ашберн

Фотофакт. Лукашенко обратится 4 августа с посланием к народу и собранию. Во Дворце Республики его будут слушать более 2,5 тысяч человек

КП - Беларусьвчера в 09:20
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
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Артем Маркелов и Катя Жужа назвали новорожденного сына Максом

Дни24 03:02
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Телеведущий Александр Гордон развелся

Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
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Общество

Глава «Сибантрацита» заявила о попытке рейдерского захвата ее активов

Поводом для письма стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» и лично Катерину Босов на соблюдение экологических норм, о котором стало известно на прошлой неделе.
РБК 05:37
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru вчера в 07:13
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Технологии

Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»

Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
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Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

РИА Новости 08:27
Футбол

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Общество

В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом

Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование населения на наличие антител.
Газета.Ru 07:02
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Политика

Лукашенко пригрозил России «пожаром до Владивостока»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае его отстранения от власти может возникнуть «пожар до Владивостока».
Политсовет 07:51
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Финансы

Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%, говорится в материалах Банка России.
ТАСС 08:24
Здоровье

Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства

До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век 03:10
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Здоровье

Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru 08:24
Общество

Доход главы Липецкой области рухнул на 150 млн рублей за год

Добавим, доходы главы Липецкой области упали на 150 млн рублей в 2019 году, в 2018 году он заработал 195,8 млн рублей.
Kursk.com 07:45
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Здоровье

Минздрав проверит ЦГБ Каменска-Шахтинского по массовым увольнениям

Комиссия донского Минздрава проводит проверку в ЦГБ Каменска-Шахтинского после заявления врачей о массовом увольнении.
161.ru вчера в 03:33
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Армия и оружие

Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу

Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
Происшествия

В Светлогорске в море утонул турист из Липецка

Каскад 05:38
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Происшествия

Следствие не выявило заказчика дела против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
BFM.ru 08:43
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Экономика

О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Происшествия

Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи на песке

Lenta.ru 04:22
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Футбол

Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию

"Зенит" сыграет в матче Суперкубка России с московским "Локомотивом". Игра пройдет в Москве 7 августа и станет первой в новом сезоне.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Политика

Лукашенко выступил против возврата к Конституции 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к парламенту и гражданам заявил, что категорически против возврата к тому варианту Конституции, что был в 1994 году.
RuNews24.ru 06:38
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Общество

Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
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Политика

Лукашенко пообещал дать «самый жесткий отпор» протестующим белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал пресекать в стране несанкционированные акции протеста самым жестким образом.
Московский Комсомолец 07:35
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