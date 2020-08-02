с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии обратится к народу и парламенту 4 августа

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