Политика
Парламентская газетаПрезидент Белоруссии обратится к народу и парламенту 4 августа
Белорусский лидер Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с посланием к Национальному собранию и народу республики 4 августа, сообщила агентству БелТА пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.Коммерсантъвчера в 09:41
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Эйсмонт о дате выступления Лукашенко: Это не перенос, все так и было запланировано
КП - Беларусьвчера в 10:23
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