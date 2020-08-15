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Интерфакс
Интерфакс

Президент Белоруссии поручил перебросить десантников в Гродно

Президент Белоруссии поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился
 перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.
Коммерсантъ15:10
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко приказал перебросить десантников на запад Белоруссии

Газета.Ru15:43
Комсомольская правда

Лукашенко поручил отправить на границу в Гродно десантников из Витебска

Комсомольская правда15:16
Интерфакс

Президент Белоруссии поручил перебросить десантников в Гродно

Интерфакс15:04
РЕН ТВ

Лукашенко распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду в Гродно

РЕН ТВ15:12
Коммерсантъ

Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно из-за ситуации на границе

Коммерсантъ15:10
Московский Комсомолец

Лукашенко перебросил бригаду ВДВ в Гродно

Московский Комсомолец15:08
РИА Новости

Лукашенко поручил перебросить десантников на западные границы

РИА Новости15:15

Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах

Директор Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский на митинге перед сотрудниками предприятия признал поражение Александра Лукашенко на президентских выборах, прошедших 9 августа.
Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Известия14:36
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Украинские боевики вывели из строя собственный БПЛА — НМ ДНР

Наблюдателями ДНР в СЦКК зафиксирован полет БПЛА типа «Mavic Pro» с направления н.п. Чермалык, с помощью которого боевики 1 батальона 53 бригады осуществляли проверку маскировки своих позиций, однако из-за несогласованности действий беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группой из состава 305 батальона РЭБ и потерпел крушение вблизи наших позиций.
Новостной фронт13:15

Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufa10:18
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Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.com15:23
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное дело10:57
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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