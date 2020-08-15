Президент Белоруссии поручил перебросить десантников в Гродно
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Президент Белоруссии поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился
перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно в связи с напряженной ситуацией на западных границах.
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