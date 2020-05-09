Кадры выступления белорусского лидера появились впервые на Telegram-канале «Политика Страны». Президент Белоруссии поздравил соотечественников и гостей республики с Днём Победы, отметив, что это священный праздник для всех жителей шестой части суши.

Президент Белоруссии поздравил с Днём Победы на параде в Минске

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