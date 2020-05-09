Политика
ANNA-NewsПрезидент Белоруссии поздравил с Днём Победы на параде в Минске
Кадры выступления белорусского лидера появились впервые на Telegram-канале «Политика Страны». Президент Белоруссии поздравил соотечественников и гостей республики с Днём Победы, отметив, что это священный праздник для всех жителей шестой части суши.
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Спорт
Российские шахматисты стали четвёртыми на Кубке наций
Сборная России заняла четвёртое место на шахматном Кубке наций.
RT на русском 12:58
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Политика
Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом
Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском 10:25
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
Футбол
Ван дер Сар рассказал необычную историю своего перехода в «Аякс»
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар рассказал, как оказался в голландском клубе.
Спорт-Экспресс 00:02
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Армия и оружие
В России проходят испытания элементов новой ПВО С-500
Как сообщает вице-премьер Юрий Борисов, на данном этапе проходят испытания элементов системы Как сообщало правительство России в прошлом году, первые системы дальнего действия вполне могут поступить на вооружение армии страны уже в текущем, 2020 году.
Актуальные Новости 13:24
Здоровье
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Экономика
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 вчера в 05:41
Шоу-бизнес
На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом
Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза вчера в 06:05
Футбол
Витсель и Джан получили травмы и могут пропустить игру с «Шальке»
Игроки «Боруссии» Аксель Витцель и Эмре Джан могут пропустить матч против «Шальке», который пройдет 16 мая и станет для команды первым после паузы из-за пандемии коронавируса.
Sport24.ru 13:43
Общество
Спецрейс с россиянами на борту вылетел из Испании
Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 126 россиянами на борту вылетел из Аликанте (Испания) в Санкт-Петербург и Москву, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 11:36
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Хоккей
«Салават Юлаев» подпишет контракт с Маркусом Гранлундом
По нашим данным, Уфа хочет дать игроку контракт на два года.
Горобзор.ру 10:31
Армия и оружие
Китай может закупить у России новую партию Су-35
Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07 мая в 08:38
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Футбол
Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09:45
Общество
Власти Подмосковья отсрочили штрафы за отсутствие масок
Власти Подмосковья отсрочили штрафы за отсутствие масок.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
RuNews24.ru вчера в 13:32