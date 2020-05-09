Политика
ANNA-NewsПрезидент Белоруссии поздравил с Днём Победы на параде в Минске
Кадры выступления белорусского лидера появились впервые на Telegram-канале «Политика Страны». Президент Белоруссии поздравил соотечественников и гостей республики с Днём Победы, отметив, что это священный праздник для всех жителей шестой части суши.
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Политика
Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории
Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя.
Известия 15:26
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Шоу-бизнес
Виктория Боня решила переехать жить в Монако
Виктория Боня, которая незадолго до закрытия государственных границ смогла приехать в Монако и поселиться в доме своего бывшего бойфренда и отца своей дочери Александра Смерфита, заявила о том, что она хочет остаться там на ПМЖ.
Bimru.ru 09:02
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Футбол
Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.
Чемпионат 14:05
Авто
В России предложили продавать автомобили прямо с заводов
Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
Общество
В Пулково ждут вывозной рейс с россиянами из Испании
Вывозной рейс прибудет в Петербург в половину одиннадцатого вечера в субботу, 9 мая, после чего самолет вылетит в Москву.
Gazeta.SPb 13:39
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Технологии
Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса
Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
Общество
Впервые в истории Петербурга праздничный салют прошел в парке Победы
Впервые в истории фейерверк прошел в Московском парке Победы, сообщает пресс-служба администрации города.
Российская газета 15:49
Политика
В Госдуме оценили заявление о «победе США и Британии» над нацизмом
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 10:55
Футбол
Полиция отпустила экс-футболиста «Спартака» Вукоевича
Газета.Ru 15:33
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
Экономика
Банки реструктуризировали кредиты МСБ на 343 млрд рублей
Сегодня, 8 мая 2020 года, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции сообщила, что банки провели реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса (МСБ) на общую сумму 343 млрд рублей.
Саминвестор вчера в 09:45
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv 08:02
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Здоровье
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Политика
Главы Армении и Карабаха возложили венки к мемориалам героев войны
Как сообщает пресс-служба премьера, Никол Пашинян в сопровождении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна и руководителей Нагорного Карабаха возложил венки и цветы к мемориалам героев ВОВ, освобождения Шуши и участников карабахской войны.
Sputnik Армения 07:40
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Российская газета 13:08
Игры
Какие игры для Xbox Series X показала Microsoft
Yakuza: Like a Dragon войдёт в стартовую линейку Xbox Series X и получит поддержку Smart Delivery (владелец копии игры для Xbox One сможет запустить её на консоли следующего поколения).
News.ru 07 мая в 13:28
Футбол
Мама Рабьо хочет, чтобы Адриен играл в АПЛ. Хавбек еще не вернулся в расположение «Юве»
Sports.ru 15:18
Политика
На Украине телеканал закрыл плашкой ордена у солдат на параде в Минске
Говорит Москва 11:20
Футбол
Фелипе Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться
Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии ответил на слова бывшего партнера по туринскому клубу Джорджо Кьеллини.
Bookmaker-ratings.ru 11:24
Общество
В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 15:29
Общество
Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха
Lenta.ru вчера в 05:34