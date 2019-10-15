Футбол
MetaratingsПрезидент Болгарского футбольного союза подал в отставку
Официальный сайт Болгарского футбольного союза сообщил о том, что президент организации Борислав Михайлов подал в отставку. Заседание исполкома союза состоится в пятницу, где эта отставка будет принята.
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Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза
Спорт-Экспрессвчера в 13:30
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Транспорт
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Общество
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Кино
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Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).