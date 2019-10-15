Футбол
News.ruПрезидент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку
БФС уточняет, что решение принято в связи с «обстановкой, наносящей ущерб болгарскому футболу». Ранее уйти в отставку Михайлова призвал глава правительства страны Бойко Борисов. Также болгарские власти заявили, что временно прерывают все отношения с БФС, в том числе и финансовые.
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Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза
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