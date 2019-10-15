Футбол

Sport.ruSport.ruГлава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала

Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова. Во вторник, 15-го октября, глава БФС подал в отставку, - о чём сообщается на официальном сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: полиция провела обыск на базе Болгарского футбольного союза

ТАСС Спорт13:43

В Болгарском футбольном союзе прошли обыски

Sportbox.RU14:42

Полиция провела обыск в офисе Болгарского футбольного союза после скандала

Газета.Ru11:49

В здании Болгарского футбольного союза начались обыски

Советский спорт11:37

Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии

Чемпионат11:45

Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза

Спорт-Экспресс13:30

Президент Болгарского футбольного союза подал в отставку из-за расизма на матче с Англией

Матч ТВ09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Гаджеты

Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad

В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.
The GEEK 16:05
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия

Появилось видео жестокого избиения Расула Мирзаева

Телеграм-канал Маsн опубликовал видео с жестоким избиением бойца MMA Расулом Мирзаевым, которое произошло в 2016 году в его квартире в Москве.
ProstoProSport 05:17
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Происшествия

СК опубликовал фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

Управление Следственного комитета Свердловской области опубликовало фотографии двух мужчин и женщины, которых подозревают в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
Известия 14:49
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Армия и оружие

Путина вновь объявили хозяином Ближнего Востока

Турция, вторгнувшаяся в Сирию для борьбы с курдскими формированиями, могла непреднамеренно подарить президенту России Владимиру Путину стратегическую победу на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 12:53
Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Политика

В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Армия и оружие

Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными

Войска сирийской арабской армии встретились с отступающими американскими военными на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке Сирии.
Дождь 01:39
Политика

Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг

Высказавшие негативное отношение к экоактивистке считают, что дети ее возраста должны ходить в школу и не понимают полностью проблемы экологии (37 процентов), а также что Тунберг используют взрослые (33 процента).
Lenta.ru 18:54
Авто

Автомобили УАЗ оснастят новыми опциями

В 2019 или 2020 году внедорожники УАЗ могут получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.
Автоновости дня 06:00
Армия и оружие

Шведские ВВС охотились за подлодкой из-за сигнала от сломанного буя

В 2014 году шведские ВВС охотились за подводной лодкой из-за сигнала от сломавшегося метеобуя на юге Стокгольмского архипелага.
РЕН ТВ 19:56
Шоу-бизнес

Волочкова полночи не спала после спектакля Серебренникова

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подвергла критике спектакль "Машина Мюллера", режиссером которого выступил Кирилл Серебренников.
Газета.Ru 14:08
Политика

В Чечне опровергли «чистку» в ближнем окружении Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опроверг появившиеся в прессе сведения о «зачистке» в ближнем окружении главы республики Рамзана Кадырова.
Национальная служба новостей 00:13
Политика

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

Вести.Ru 12:55
Культура

Премию «Ясная поляна» получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе

РИА Новости 14:26
Здоровье

Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах

Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
РЕН ТВ 17:09
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Армия и оружие

Совместные военные учения провели 11 стран в Забайкалье

В Забайкалье 15 октября прошли совместные учения 11 стран «бывшего соцлагеря».
Zab.RU 02:43
Политика

Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Общество

Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий

Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
РБК 17:00
Футбол

Слуцкий присудил себе приз за лучший танец года

Газета.Ru 13:38
Авто

Мантуров назвал объем выпуска автомобилей Aurus с 2021 года

11 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили поставку в республику автомобилей Aurus.
Известия вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне

Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что у прославленного артиста балета растет 19-летний внебрачный сын.
WMJ.ru вчера в 17:59
Авто

Volkswagen Teramont получил версию Cross Sport

Автомобиль рассчитан на пять человек. На авторынке России модель Atlas известна под именем Teramont.
CarsWeek.ru 01:59
Гаджеты

Названы характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.
iReactor 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное