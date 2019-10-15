Футбол
Sport.ruГлава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала
Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова. Во вторник, 15-го октября, глава БФС подал в отставку, - о чём сообщается на официальном сайте организации.
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Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
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Высказавшие негативное отношение к экоактивистке считают, что дети ее возраста должны ходить в школу и не понимают полностью проблемы экологии (37 процентов), а также что Тунберг используют взрослые (33 процента).
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Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
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