Футбол
News.ruПрезидент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку
БФС уточняет, что решение принято в связи с «обстановкой, наносящей ущерб болгарскому футболу». Ранее уйти в отставку Михайлова призвал глава правительства страны Бойко Борисов. Также болгарские власти заявили, что временно прерывают все отношения с БФС, в том числе и финансовые.
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