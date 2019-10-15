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Политика Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

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Политика Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».

Технологии Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud Microsoft инициировала запуск игрового сервиса Project xCloud. Новостью поделился глава Xbox Фил Спенсер в своем Twitter.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы Семья популярной актрисы из первых уст подтверждает, что Настя действительно проходит лечение от некой болезни.