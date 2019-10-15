Футбол

News.ruNews.ruПрезидент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку

БФС уточняет, что решение принято в связи с «обстановкой, наносящей ущерб болгарскому футболу». Ранее уйти в отставку Михайлова призвал глава правительства страны Бойко Борисов. Также болгарские власти заявили, что временно прерывают все отношения с БФС, в том числе и финансовые.
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СМИ: полиция провела обыск на базе Болгарского футбольного союза

ТАСС Спортвчера в 13:43

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Sportbox.RUвчера в 14:42

Президент Болгарского футбольного союза подал в отставку из-за расизма на матче с Англией

Матч ТВвчера в 09:38

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Советский спортвчера в 11:37

Полиция проводит обыски в штабе Футбольного союза Болгарии

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Полиция провела обыск в офисе Болгарского футбольного союза после скандала

Газета.Ruвчера в 11:49

Стерлинг поприветствовал возможную отставку президента Болгарского футбольного союза

Спорт-Экспрессвчера в 13:30
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
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