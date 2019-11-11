Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке. Это произошло после беседы с военными, которые попросили президента решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в стране, которую с 22 октября сотрясают митинги и беспорядки, в результате которых уже погибли минимум три человека.

Технологии Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.

Политика Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Происшествия Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Музыка Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей В эту субботу 9 ноября известный советский и российский композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей.

Здоровье Скорая помощь является лидером по сокращению врачей Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова информировала, что в 54 российских регионах за 2018 год стало меньше врачей.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Вегас», Кузнецов набрал два очка Встреча прошла на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась со счетом 5:2. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет на 58-й секунде встречи.

Политика Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента рассказал, почему его задержали.

Политика Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.

Наука Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Политика Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.

Происшествия Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Политика Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Фигурное катание Елизавета Туктамышева заняла третье место на Гран-при в Китае Удмуртская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию Shiseido Cup of China в Чунцине, сообщается на портале «Спорт Удмуртии».

Общество Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.

Шоу-бизнес Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.

Экономика Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.

Общество Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.

Армия и оружие Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.

Политика В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине 24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.

Общество В московском метро запустили «Дальневосточный экспресс» "Дальневосточный экспресс" выходит на линии московского метро третий год подряд, в прошлом году состав, посвященный Дальнему Востоку, курсировал на Кольцевой линии, а в 2017 - на Таганско-Краснопресненской.

Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.