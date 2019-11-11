Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке. Это произошло после беседы с военными, которые попросили президента решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в стране, которую с 22 октября сотрясают митинги и беспорядки, в результате которых уже погибли минимум три человека.
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Объявивший об отставке президент Боливии Эво Моралес заверяет, что не покинет страну

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Эво Моралес не намерен покидать Боливию

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Моралес заявил, что не намерен бежать из Боливии

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Глава Боливии Эво Моралес подал в отставку

News.ru16:04

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

ТАСС18:37
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Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят

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Deita.ru 21:00
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Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки

Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
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Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

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Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы

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Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты

В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
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Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
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Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии

Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»

Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
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