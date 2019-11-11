Политика
Российская газетаПрезидент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке. Это произошло после беседы с военными, которые попросили президента решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в стране, которую с 22 октября сотрясают митинги и беспорядки, в результате которых уже погибли минимум три человека.
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Технологии
Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят
Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.
Deita.ru 21:00
Политика
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая
Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
Известия 19:23
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр 11:11
Происшествия
Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО
Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Интерфакс 10:49
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
РИА Новости 08 ноября в 23:51
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Музыка
Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей
В эту субботу 9 ноября известный советский и российский композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей.
Дни24 вчера в 01:45
Здоровье
Скорая помощь является лидером по сокращению врачей
Ранее министр здравоохранения страны Вероника Скворцова информировала, что в 54 российских регионах за 2018 год стало меньше врачей.
RuNews24.ru 08 ноября в 03:41
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Вегас», Кузнецов набрал два очка
Встреча прошла на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась со счетом 5:2. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет на 58-й секунде встречи.
Нева Спорт 00:15
Политика
Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ
Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента рассказал, почему его задержали.
Газета.Ru 21:38
Политика
Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским
С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.
РИА Новости 19:21
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток 08 ноября в 10:04
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском 21:45
Политика
Хейли обвинила экс-госсекретаря Тиллерсона в действиях против Трампа
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли в своей книге «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о сотрудниках Белого дома, которые действовали против Дональда Трампа.
Известия 16:54
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Политика
Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
РБК 20:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева заняла третье место на Гран-при в Китае
Удмуртская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию Shiseido Cup of China в Чунцине, сообщается на портале «Спорт Удмуртии».
Известия Удмуртской Республики 06:18
Общество
Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты
В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° 14:22
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК 16:00
Общество
Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира
Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.
News.ru 20:55
Армия и оружие
Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии
Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.
Рамблер 08 ноября в 05:04
Политика
В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия 11:39
Общество
В московском метро запустили «Дальневосточный экспресс»
"Дальневосточный экспресс" выходит на линии московского метро третий год подряд, в прошлом году состав, посвященный Дальнему Востоку, курсировал на Кольцевой линии, а в 2017 - на Таганско-Краснопресненской.
Российская газета 08 ноября в 03:02
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Российская газета 20:38
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Свободная Пресса 02:12