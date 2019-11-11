Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент Боливии Моралес заявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление. Ранее Вооруженные силы Боливии потребовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране.
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Президент Боливии Моралес заявил об отставке

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