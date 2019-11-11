Политика
КоммерсантъПрезидент Боливии Моралес заявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление. Ранее Вооруженные силы Боливии потребовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране.
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Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
RT на русском 19:57
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».
РБК 19:08
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Театры
Спектакль кукол по мотивам «Чиполлино» запретили к показу в Москве
Спектакль Московского Лианозовского театра «Чиполлино» запретили к показу на фестивале любительских театров в столице.
Псковское агентство информации вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.
StarHit.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Гаджеты
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Политическая Экспертиза 15:19
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» в Туле
Московский Комсомолец 07:56
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС вчера в 02:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.
Газета.Ru 19:13
Технологии
Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет
Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.
ПРАЙМ 19:25
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
REGNUM 08 ноября в 01:02
Гаджеты
Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram
Актуальные Новости 06:43
Автоспорт
«Судейский беспредел» вынудит Квята стать новым Аленом Простом
Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
Версия.Инфо 10:04
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости 08 ноября в 11:20
Армия и оружие
США намерены охотиться за преемником аль-Багдади
США хорошо знают преемника уничтоженного лидера террористической группировки ИГ* Абу-Бакра Аль-Багдади и будут за ним охотиться, заверил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
РИА Новости 12:18
Происшествия
После допроса Соколова оставили в СИЗО
Доцент исторической кафедры СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко, после допроса остался в СИЗО.
МР7.ру 12:07
Культура
Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее
Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.
Gazeta.SPb 12:28
Футбол
УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году
Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США.
Спорт-Экспресс вчера в 03:24
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Националисты из запрещенной на территории России экстремистской организации «Правой сектор» обстреляли автомобиль украинских силовиков «Урал», двигавшийся от участка отведения сил «Петровское — Богдановка» в Донбассе.
РБК 16:50