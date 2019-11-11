Политика

BFM.ruBFM.ruПрезидент Боливии Эво Моралес ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов. «Я ухожу ради мира и предотвращения большего насилия», — заявил теперь уже бывший глава государства.
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Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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