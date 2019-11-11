Политика
BFM.ruПрезидент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов. «Я ухожу ради мира и предотвращения большего насилия», — заявил теперь уже бывший глава государства.
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Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
Американская компания Air запустила продажу водки, которая производится с помощью электричества из воды и воздуха.
Клопс 03:05
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Футбол
Сарри объяснил причину замены Роналду в матче с «Миланом»
РИА Новости 03:16
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело 08 ноября в 18:03
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru 03:00
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09 ноября в 09:56
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Экономика
«Почта России» попросила денег из ФНБ
Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
REGNUM 08 ноября в 12:32
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Политика
Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
SM News 02:51
Происшествия
СК завел дело по факту убийства девушки в Санкт-Петербурге
Газета.Ru 09 ноября в 10:26
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Общество
35-градусные морозы ждут жителей области уже в середине ноября
Жителей области уже во второй декаде ноября ждут сильные морозы.
Вести-Томск 02:36
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Российская газета 03:25
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Минздрав прокомментировал попадание России в топ-10 самых пьющих стран
Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.
Rambler News Service 02:01
Авто
Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа
Корейские папарацци запечатлели переднюю панель вседорожника без маскировки: на снимке виден руль, массивный центральный тоннель и выдвижной экран мультимедийного комплекса.
Motor 09 ноября в 15:59
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.
РБК 02:44
Происшествия
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке
Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
РБК 01:59
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области заявили, что в результате пожара в жилом доме погибли пять человек.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный
Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей.
Lenta.ru 03:48
Космос
На Сатурне нашли новый тип штормов
N+1 07 ноября в 19:01