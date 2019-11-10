Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке. Это произошло после беседы с военными, которые попросили президента решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в стране, которую с 22 октября сотрясают митинги и беспорядки, в результате которых уже погибли минимум три человека.
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