Политика
Российская газетаПрезидент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке. Это произошло после беседы с военными, которые попросили президента решиться на такой шаг, чтобы ослабить напряжение в стране, которую с 22 октября сотрясают митинги и беспорядки, в результате которых уже погибли минимум три человека.
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Общество
Россияне могут остаться без пенсии из-за низкой зарплаты
Потерять страховую пенсию по старости могут те россияне, чья зарплата составляет меньше 5700-6300 рублей.
Kazanfirst.ru вчера в 07:52
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Поклонники активно комментируют данный снимок. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года стала мамой во второй раз.
Летидор вчера в 03:11
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.
РИА Новости 02:08
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Политика
Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
Президент Сирии Башар Асад рассказал телеканалу RT, почему он не давал интервью на протяжении последних нескольких лет, и пояснил причины, по которым он решил возобновить общение со СМИ.
РИА Новости 00:22
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Гаджеты
Стали известны лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Эксперты назвали смартфоны и другие лучшие товары на распродаже AliExpress, начавшейся на сайте в 11:00 11 ноября, сообщает «Ридус».
UfacityNews.ru 01:07
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 вчера в 01:01
Происшествия
Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве
Rusvesna.su 00:57
Экономика
Россияне стали меньше пить
Последнее исследование Всемирной организации здравоохранения показало, что за последние 15 лет россияне стали употреблять значительно меньше спиртных напитков.
Октябрьская искра 01:26
Политика
Горбачев отверг обвинения в «сдаче» Восточной Европы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал обвинения в его сторону о том, что он «сдал Восточную Европу».
iReactor вчера в 20:13
Происшествия
На Кубани отравились более 50 школьников
РБК вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Сын Марии Шукшиной тайно женился Стало известно, что сын Марии Шукшиной женился на избраннице.
Экспресс газета 02:15
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Гаджеты
Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11
Astera вчера в 11:54
ЖКХ
Российский город заполонил мусор
В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества мусора.
Lenta.ru 02:10
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с юбилеем
Дочь певицы Пелагеи Таисия лично поздравила Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем.
Дни24 вчера в 03:30
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру вчера в 02:13
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Экономика
«Bitcoin опередит золото». Когда монета будет стоить $500 000
Предприниматель добавил, что с момента появления актива прошло только два халвинга, в ближайшие 10 лет их будет три, а уже к следующему году ежедневный объем эмиссии криптовалюты составит около 255 BTC, годовая инфляция — менее 0,5%. Ли считает, что главная цифровая монета дефицитнее золота.
РБК 02:14
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Армия и оружие
Российские неуправляемые авиабомбы могут стать очень меткими
Российские инженеры совместно с военными работают над созданием системы, позволяющей значительно повысить точность неуправляемых авиабомб, сообщает 10 октября телеканал RT.
Красная весна вчера в 03:40
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии 09 ноября в 09:25