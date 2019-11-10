Политика

ИзвестияИзвестияЭво Моралес обвинил оппозицию в попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес назвал требование оппозиции о своей отставке попыткой госпереворота. По его словам, это неконституционно и незаконно. «У меня есть конституционный мандат, который действует до января следующего года», — цитирует его «РИА Новости».
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