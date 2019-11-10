Политика
ИзвестияЭво Моралес обвинил оппозицию в попытке госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес назвал требование оппозиции о своей отставке попыткой госпереворота. По его словам, это неконституционно и незаконно. «У меня есть конституционный мандат, который действует до января следующего года», — цитирует его «РИА Новости».
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Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова
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Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 08 ноября в 03:57
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 вчера в 07:54
Происшествия
Московский поджигатель получил пожизненный срок
Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 32-летнего Виктора Бондаренко за поджог квартиры на востоке столицы в прошлом году.
Вести.Ru 13:22
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском 04:06
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* обстреляли автомобиль "Урал" украинских силовиков, следовавший с участка отвода сил "Петровское — Богдановка" в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 13:30
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Даниил Медведев: Не позволю Циципасу меня обижать
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к греку Стефаносу Циципасу.
GoTennis.ru 09:59
Футбол
Сёмин рассказал о ситуации с травмированными игроками «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Политика
Лавров прибыл с официальным визитом в Ереван
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Армению.
РИА Новости 10:17
Общество
Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском 13:49
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Курском возросло до 13
Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области возросло до 13.
RT на русском 12:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью
Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.
Актуальные Новости 03:43
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
На Украине застрелили адвоката, связанного с делом Вороненкова
Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей, погибшим оказался адвокат Святослав Пархоменко, который вплотную занимался делом об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
РЕН ТВ 13:35
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Футбол
«Ювентус» готов включить четырех футболистов в трансфер Погба
Sportbox.RU 09:26
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
После стационарного лечения медики решили положить Ефременкову в больницу для стабилизации состояния. Сейчас Юлия чувствует себя лучше.
StarHit.ru вчера в 07:00
Кино
Актер Джеймс Дин «сыграет» в фильме через 65 лет после своей гибели
Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.
Интерфакс 02:31
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44