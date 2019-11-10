Политика
ТАССПрезидент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
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Происшествия
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Происшествия
Строители спасли собаку, провалившуюся под лед в Екатеринбурге
Строители услышали как скулит собака и бросились ей на помощь.
Политика
Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Гаджеты
Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
Экономика
Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году
На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год.
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро, похожее земному
Марсоход Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро, похожее земному.
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Здоровье
В Тульской школе объявили карантин из-за пневмонии
Обычно заболевание более 20% детей, посещающих образовательное учреждение, является причиной объявления карантина.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Футбол
Азмун принес «Зениту» минимальную победу над «Арсеналом»
Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги.
Наука
Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей
Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
Шоу-бизнес
Сын Валерии жестко высказался об отце-тиране Шульгине
Сын певицы Валерии Артемий Шульгин жестко ответил Юлии Михальчик, защитившей на этой неделе своего экс-любовника Александра Шульгина.
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.