Политика

ВедомостиВедомостиПрезидент Боливии объявил о проведении новых выборов на фоне протестов

Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих президентских выборов и обновлении состава высшего избирательного суда (местной избирательной комиссии), передает издание Correo del Sur.
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Кандидат в президенты Боливии призвал продолжать протесты до новых выборов

ТАСС10:04

Моралес согласился на новые выборы

Вести.Ru08:29

Президент Боливии объявил новые выборы

Известия07:33

В Боливии пройдут новые выборы президента на фоне протестов

Коммерсантъ07:57

В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

Интерфакс07:28

Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии

RT на русском07:01

Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии

РИА Новости07:20
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При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли восемь человек

Как минимум восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Сулук (сирийская провинция Ракка), сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
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В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
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Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям

Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
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Футбол

Локомотив — Краснодар 0:0 (1-й тайм)

Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На Кубани произошло массовое отравление школьников

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Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
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В Афганистане заявили о победе над ИГ в стране

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На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали

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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

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Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
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