Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих президентских выборов и обновлении состава высшего избирательного суда (местной избирательной комиссии), передает издание Correo del Sur.

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов на фоне протестов

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