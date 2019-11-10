Политика

DP.RUDP.RUПрезидент Боливии объявил о проведении новых выборов в стране

Эво Моралес, президент Боливии, на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых выборов главы государства. Заявление Моралес сделал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.
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