Эво Моралес, президент Боливии, на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых выборов главы государства. Заявление Моралес сделал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов в стране

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