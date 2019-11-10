Политика
DP.RUПрезидент Боливии объявил о проведении новых выборов в стране
Эво Моралес, президент Боливии, на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых выборов главы государства. Заявление Моралес сделал в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Происшествия
Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит на Украине
На Украине убит Святослав Пархоменко – защитник Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщили украинские СМИ со ссылкой на полицию.
Взгляд.ру 14:34
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп
"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Российская газета 14:48
Единоборства
Магомедшарипов победил Хаттара в главном бою на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов победил Кэлвина Каттара из США в поединке вечера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
REGNUM 00:55
Здоровье
Эксперты сравнили вред маргарина и пальмового масла
Еще при СССР существовал ГОСТ, согласно которого очищенное пальмовое масло не представляло вреда здоровье.
Уфимские Заметки вчера в 09:11
Футбол
«Ювентус» готов включить четырех футболистов в трансфер Погба
Sportbox.RU 09:26
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Космос
НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Происшествия
Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
РИА Новости 11:15
Происшествия
Неизвестные сообщили об «Акте мести русским» в Петербурге и Москве
Своё обращение злоумышленники назвали «Акт мести русским».
News.ru 10:48
Футбол
Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»
У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).
RT на русском 15:32
Футбол
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал»
Радио Зенит 07:54
Политика
В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400
Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400, о неприемлемости таких закупок заявит и президент Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 11:45
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Гаджеты
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Политическая Экспертиза 15:19
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский рассказал о завещании правнукам
Актер, режиссер и сценарист, народный артист России Андрей Кончаловский рассказал о том, что хотел бы завещать правнукам.
Культуромания 10:57
Происшествия
Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ
Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Взгляд.ру 13:42
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Шоу-бизнес
Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее
Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.
Gazeta.SPb 12:28
Общество
На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США
Собака.ru вчера в 05:05
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 07 ноября в 14:27
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия
В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
Коммерсантъ 13:44
Армия и оружие
Почему в Минобороны Британии заявили об «угрозе начала третьей мировой» из-за России
Глава Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну».
RT на русском 14:43
Общество
Жители Земли смогут наблюдать прохождение Меркурия по диску Солнца
В понедельник 11 ноября Земля, Меркурий и Солнце выстроятся в одну линию, в связи с чем земляне смогут наблюдать редкое астрономическое явление: прохождение ближайшей к Солнцу планеты по её диску.
Газета Metro 13:29
Хоккей
Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1. Сборная России закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка.
Чемпионат 13:03