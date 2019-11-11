Политика

Газета.RuГазета.RuПрезидент Боливии объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост. Об этом он сказал в эфире радио, сообщает ТАСС. По словам Моралеса, он уходит в отставку, чтобы защитить людей.
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Эво Моралес
Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам.
— Эво Моралес, боливийский политикИзвестия 15:58

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