Политика
РИА НовостиПрезидент Боливии объявил об угрозе госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.
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с чего всё началось
"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - написал Моралес на своей странице в Twitter.Новые Известия03:01
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Президент Боливии не намерен уходить в отставку из-за давления протестантов и оппозиции
Комсомольская правдавчера в 15:09
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В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
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Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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