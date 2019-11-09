с чего всё началось

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.

Общество Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.

Политика США и Украина не поддержали резолюцию РФ против героизации нацизма Александр Щербак / РИА "Новости" Украина и США стали единственными странами, которые отказались поддержать в ООН российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.

Футбол Зелимхан Бакаев — о «Спартаке», сборной России, Роналду и Хабибе На презентации новой формы сборной России от аdіdаs Зелимхан Бакаев ударил себя в грудь и сказал: "Главное, что на сердце есть герб".

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.

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Происшествия Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.

Политика Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.

Происшествия СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.

Происшествия В Петербурге у преподавателя вуза нашли пакет с женскими руками В Санкт-Петербурге из реки Мойки извлекли мужчину с переохлаждением, в рюкзаке которого обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Политика Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями» Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.

Здоровье Зимой москвичей ждут новые болезни Аномально теплую зиму пообещали москвичам синоптики.

Политика Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Происшествия Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Шоу-бизнес Тарасов: пусть Бузова покажет заявление Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.

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Религия В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.

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Общество Восьмичасовой рабочий день отменяется в России Статья 91 Трудового Кодекса говорит нам о том, что «Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю».

Энергетика Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

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