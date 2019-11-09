Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Боливии объявил об угрозе госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ сплотиться.
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"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - написал Моралес на своей странице в Twitter
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