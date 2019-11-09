с чего всё началось

Напомним, в октябре в Боливии начались протесты из-за президентских выборов. Основной противник Эво Моралеса на выборах Карлос Меса не признал их итоги. Президент Боливии назвал протесты попыткой госпереворота и отказался уходить в отставку на фоне протестов.

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Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Общество Председатель Госдумы поздравил Александру Пахмутову с юбилеем Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем известного композитора Александру Пахмутову.

Армия и оружие Пентагон признал отставание США от России в гиперзвуковом оружии Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил об отставании США от России в разработках гиперзвукового оружия.

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Общество «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

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