Политика
КоммерсантъПрезидент Боливии заявил о попытке госпереворота
Напомним, в октябре в Боливии начались протесты из-за президентских выборов. Основной противник Эво Моралеса на выборах Карлос Меса не признал их итоги. Президент Боливии назвал протесты попыткой госпереворота и отказался уходить в отставку на фоне протестов.
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с чего всё началось
"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - написал Моралес на своей странице в Twitter.Новые Известия03:01
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Президент Боливии Моралес не собирается уходить в отставку под давлением оппозиции
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Президент Боливии не намерен уходить в отставку из-за давления протестантов и оппозиции
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