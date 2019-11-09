с чего всё началось

Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что в стране была совершена попытка государственного переворота. По его словам, переворот пытаются организовать группы агрессивно настроенных людей.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

Фигурное катание Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Происшествия В Реутове загорелся мебельный цех Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Общество Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.

Футбол Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо» Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на игру 16-го тура РПЛ, которая пройдет в Казани и начнется в 14:00.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Зеленский распорядился укрепить государство Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», сообщается на сайте офиса президента.