Политика

REGNUMREGNUMПрезидент Боливии подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает свой пост. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina. Соответствующее заявление политик сделал в прямом эфире.
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Асад рассказал об американской политике «проб и ошибок»

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Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
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