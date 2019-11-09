с чего всё началось

Напомним, в октябре в Боливии начались протесты из-за президентских выборов. Основной противник Эво Моралеса на выборах Карлос Меса не признал их итоги. Президент Боливии назвал протесты попыткой госпереворота и отказался уходить в отставку на фоне протестов.

Политика Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.

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Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Гаджеты NVIDIA исправила уязвимости в GeForce Experience и драйверах На этой неделе инженеры NVIDIA выпустили обновления безопасности, устранив множество уязвимостей в своих продуктах: графических драйверах и GeForce Experience.

Политика Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.