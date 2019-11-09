Политика

News.ruNews.ruПрезидент Боливии сообщил о попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что в стране была совершена попытка государственного переворота. По его словам, переворот пытаются организовать группы агрессивно настроенных людей.
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с чего всё началось
"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - написал он в Twitter
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