с чего всё началось

Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что в стране была совершена попытка государственного переворота. По его словам, переворот пытаются организовать группы агрессивно настроенных людей.

Политика Горбачев назвал виновных в распаде СССР Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.

Футбол «Ростов» и «Тамбов» огласили стартовые составы Тренерские штабы «Ростова» и «Тамбова» во главе с Валерием Карпиным и Сергеем Первушиным огласили стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону.

Здоровье Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.

Общество Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.

Политика Международный суд ООН рассмотрит суд Украины против России Решение Международного суда ООН позволит Украине и Европе продолжать обвинять Россию во многих преступлениях.

Гаджеты Видеокарта Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT впечатляет габаритами Gigabyte готовит модель под брендом Aorus, а это значит, что это будет топовое решение в линейке.

Шоу-бизнес Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие Как проходит разведение сил в Петровском Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ поприветствовали начало разведения сил и выразили готовность наблюдать за ситуацией в районе, в том числе при помощи специальной техники.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Волочкова продемонстрировала смену имиджа Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.

Армия и оружие Пентагон признал отставание США от России в гиперзвуковом оружии Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил об отставании США от России в разработках гиперзвукового оружия.

Культура Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос» Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.

Происшествия Бывший мэр Истры сбежал от следствия Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.

Наука Курение оказывает влияние на риск развития депрессии и шизофрении Курящие люди страдают от шизофрении и депрессии в два раза чаще некурящих. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

Происшествия В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.

Происшествия Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Общество Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.