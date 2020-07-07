Коронавирус

ТАССТАССПрезидент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом сам глава государства заявил во вторник журналистам в своей резиденции в Бразилиа.
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У сомневавшегося в пандемии президента Бразилии нашли коронавирус

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Президент Бразилии вызвал COVID на себя

Коммерсантъ14:08
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
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Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

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Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани

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Происшествия

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Футбол

Футболист клуба АПЛ забил мяч ударом через себя

Нападающий «Уотфорда» Дэнни Уэлбек забил мяч ударом через себя в домашней игре 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Норвича».
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Врач назвал возраст, с которого люди чаще тяжело болеют коронавирусом

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Общество

В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
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Шоу-бизнес

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
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Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
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Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы отчислили из гимназии из-за ее неординарности

Супруг Глюкозы Александр Чистяков сообщил, что их дочь выгнали из школы перед самым окончанием учебного года.
Актуальные Новости 13:07
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Шоу-бизнес

Наследники Жени Белоусова сдали ДНК-тест на отцовство

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Шоу-бизнес

Мадонна позировала топлес на костылях

Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
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Разработчики GreedFall анонсировали новую игру

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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома

В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
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Футбол

Арсенал (Тула) — Крылья Советов 2:4

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли тульский «Арсенал».
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В американском городе объявили режим ЧП из-за беспорядков

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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский перестали скрывать свои отношения

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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

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Журналист Леонид Парфенов покинул Россию

Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

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Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день

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Сын Бари Алибасова сообщил о невменяемости отца

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Sports.ru 15:36
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Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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