Политика
Москва 24Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем»
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь сменила описание в своем Twitter-аккаунте. На это ее сподвигли слова президента Бразилии Жаира Болсонару, передает "Газета.ру". Новая подпись в ее профайле гласит, что она "отродье".
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Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Хоккей
Главный тренер «Флориды»: Бобровский снова был бесподобен
Главный тренер Флориды Джоэл Кенневилл отметил игру вратаря своей команды Сергея Бобровского в матче против Тампы.
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения цели «Калибром» в Черном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр».
Шоу-бизнес
Миллионер Денис Ребров рассказал об отношениях с Дианой Шурыгиной
Диана Шурыгина после развода крутит роман с миллионером Денисом Ребровым.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Политика
Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Общество
В Канаде совершил первый полет самолет на электричестве
В канадской провинции Британская Колумбия совершил первый полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.
Происшествия
В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»
Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».
Футбол
«Зенит» с крупным счётом проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Во вторник, 10 декабря, петербургский «Зенит» проиграл португальской «Бенфике» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Общество
Google назвал самые популярные запросы российских пользователей
Традиционно «Событиями года» в «Google Поиске» становятся крупные международные кинопремии, спортивные турниры или музыкальные конкурсы.
Армия и оружие
России в XXI веке предрекли «генеральное сражение» с США
В генеральном сражении XXI века будут участвовать Россия, США, Китай и Япония, считает российский военный эксперт.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Общество
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
В Швеции умерла вокалистка известной поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон.
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Политика
Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова
Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.
Шоу-бизнес
Московский суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-экспертизы
Гаджеты
Компания Huawei начнет устанавливать свою ОС на гаджеты
Глава отдела по разработке ОС компании Huawei Вана Ченлу сообщил, что корпорация начнет устанавливать на свою продукцию фирменную операционную систему Harmony OS.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Технологии
Mail.ru Group разработал решения для корпоративных соцсетей
Специалисты считают, что корпоративная соцсеть позволит повысить вовлеченность сотрудника в профессиональную деятельность.
Здоровье
Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток
Назван самый смертоносный алкогольный напиток для сердца человека.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.