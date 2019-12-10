Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь сменила описание в своем Twitter-аккаунте. На это ее сподвигли слова президента Бразилии Жаира Болсонару, передает "Газета.ру". Новая подпись в ее профайле гласит, что она "отродье".

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