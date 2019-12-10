Политика
ИзвестияПрезидент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
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Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X
Компания Isuzu объявила старт продаж обновленной версии рамного внедорожника Isuzu MU-X.
Происшествия
Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате
В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Политика
Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Общество
Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова
Общество
Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар
Кино
Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Общество
На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси
Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Музыка
Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты
Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Общество
Володин поручил проверить в Саратове околоправительственные структуры
Спикер Госдумы сообщает, что поручил госдумскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить в Саратове околоправительственные структуры.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Авто
В России появится новый сопроводительный документ на автомобили
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина
В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Общество
Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире
Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Футбол
«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба
Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Кино