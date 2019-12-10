Политика

ИзвестияИзвестияПрезидент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Тунберг назвалась «мелюзгой» в ответ на характеристику, данную ей президентом Бразилии

ТАСС00:57

Президент Бразилии назвал экоактивистку Грету Тунберг «соплячкой»

Life.ruвчера в 20:07

Грета Тунберг стала «отродьем» в Twitter после слов президента Бразилии

Газета.Ruвчера в 15:47

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

Московский Комсомолецвчера в 15:33

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем» и «соплячкой»

РЕН ТВвчера в 15:11

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

РИА Новостивчера в 15:10

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

Известиявчера в 15:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Авто

В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X

Компания Isuzu объявила старт продаж обновленной версии рамного внедорожника Isuzu MU-X.
Новые автомобили 09 декабря в 06:32
Происшествия

Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
Известия вчера в 15:46
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Политика

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Известия 00:26
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Общество

Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Вести.Ru вчера в 22:01
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета вчера в 02:59
Армия и оружие

ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море

Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
RT на русском 09 декабря в 02:19
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru 09 декабря в 22:34
Общество

На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Ведомости вчера в 11:57
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Коммерсантъ вчера в 12:58
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело вчера в 03:01
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

Володин поручил проверить в Саратове околоправительственные структуры

Спикер Госдумы сообщает, что поручил госдумскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить в Саратове околоправительственные структуры.
Репортер64 01:04
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru вчера в 18:41
Авто

В России появится новый сопроводительный документ на автомобили

RZN.info 08 декабря в 05:59
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина

В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Телепрограмма 08 декабря в 10:53
Кино

Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Общество

Бегун в США шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире

Во время забега на 10 километров в американском городе Саванна бегун шлепнул по ягодицам журналистку, которая вела прямо репортаж с мероприятия.
Взгляд.ру вчера в 10:07
Футбол

«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Чемпионат вчера в 12:13
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Кино

Поклонникам Черной вдовы раскроют главную тайну

Sibnet Новости вчера в 21:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное