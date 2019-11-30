Общество

REGNUMREGNUMПрезидент Бразилии обвинил Ди Каприо в поддержке поджигателей лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии. Об этом 29 ноября бразильский лидер заявил в ходе встречи со сторонниками, сообщает издание Estadao.
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Глава Бразилии заявил, что Ди Каприо финансирует поджигателей Амазонии

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