Ди Каприо - классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та её распространяет, связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов.

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