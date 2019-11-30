Общество
РБКПрезидент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
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Ди Каприо - классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та её распространяет, связывается с Леонардо Ди Каприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикПолитическая Экспертиза 22:28
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