Общество
РБКПрезидент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
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ДиКаприо — классный парень, нет? Платит деньги, чтобы поджигали леса. Снимают фото, отправляют его в неправительственную организацию, та ее распространяет, связывается с Леонардо ДиКаприо, который выплачивает этой НПО полмиллиона долларов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикТелеканал 360° вчера в 23:37
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