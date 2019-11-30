Общество
Газета.RuПрезидент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Ди Каприо был одним из филантропов, которые создали фонд срочной помощи лесам Амазонии размером $5 млн. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
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Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
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Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что пригласил болбоя Каллума Хайнса на командный ужин перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
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Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
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На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Пропал осужденный за растрату 2 млрд экс-глава Минфина Ингушетии
Бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева осудили за растрату двух миллиардов рублей из бюджета. При этом задерживать его не стали.
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Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
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Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы
Конфликт со стрельбой произошел на Ботанической улице на востоке Москвы, в результате один человек получил ранение, стрелявший скрылся.
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Туалет на американском сегменте Международной космической станции снова работает.
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
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Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
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Названы изменения для автомобилистов в России с 1 декабря
Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
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«Ньюкасл» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
В 14-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» на выезде. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит «маму»
Президент отметил, что в некоторых странах традиционные поняти заменяют на «родитель номер 1» или «родитель номер 2». Президент России Владими Путин надеется, что в РФ слово «мама» никогда не заменят понятия «родитель номер 1» или «родитель номер 2». Об этом сообщает РИА Новости по словам главы государства на заседании совета по межнациональным отношениям.
Происшествия
Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат
Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
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Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову
"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
Происшествия
Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку
Первого замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки.
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Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал на своем сайте базовый проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ».
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
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Пылевые бури выкачивают воду с Марса
Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
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Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти
Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.