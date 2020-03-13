Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКоронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента. Ранее издание O Dia со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что первый тест на наличие вируса у президента дал положительный результат.
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СМИ: коронавирусом заболел президент, который встречался с Трампом

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Свободная Пресса12 марта в 15:07
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Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
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Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса

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Названы тяжелые последствия коронавируса

Медики из Гонконга назвали тяжелые последствия пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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