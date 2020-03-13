Лабораторные исследования не выявили наличия коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные. Об этом политик написал в своем Facebook. «Не верьте fake news!» — призвал Болсонару.

Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус

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