Коронавирус

РБКРБКПрезидент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус

Лабораторные исследования не выявили наличия коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные. Об этом политик написал в своем Facebook. «Не верьте fake news!» — призвал Болсонару.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Врачи не нашли у президента Бразилии коронавирус

Российская газета15:16

Президент Бразилии в Facebook сообщает, что тест на Covid-19 у него отрицательный. Пост появился после того, как Трамп решил сделать заявление

Фонтанка.Ру12:15

Президент Бразилии опроверг сообщения о заражении коронавирусом

Взгляд.ру11:55

Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус

РБК12:06

СМИ: анализы президента Бразилии на коронавирус оказались положительными

ТАСС10:57

Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

РИА Новости11:49

Президент Бразилии опроверг информацию о заражении коронавирусом

Life.ru12:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:22, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Воронеже на видео сняли жестокое обращение матери с больным малышом

Обозреватель Врн 09:49
Футбол

Игорь Шалимов: «Все, что было в прошлом году, оставили в прошлом году»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 22-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Динамо».
Спорт-Экспресс 12:24
Политика

Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
BFM.ru 15:33
Армия и оружие

За неделю разведку у границ РФ вели 28 иностранных самолетов

За минувшую неделю воздушную разведку вдоль границ РФ вели 28 самолетов-разведчиков и четыре дрона.
ТК Звезда вчера в 17:41
Происшествия

В Тульской области ветер оставил без энергоснабжения несколько районов

В ГУ МЧС по региону уточнили, что по данным на 11:30 без электроснабжения оставались около двух тысяч домов, более 12 тыс. жителей в семи муниципальных образованиях Тульской области — в Дубенском, Заокском, Ясногорском районах, в Туле, Алексине, Кимовске, Донском.
REGNUM 06:15
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Вести.Ru 12:58
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru 05:09
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru вчера в 08:35
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera вчера в 06:22
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал всех парламентариев вне зависимости от их фракционной принадлежности выступить в защиту депутата Валентины Терешковой, внесшей поправку к Конституции о снятии ограничения с президентских сроков.
Интерфакс вчера в 06:23
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
RT на русском 11:19
Автоспорт

Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако

В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
F1news.ru 08:45
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение 09:13
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Происшествия

Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии

В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Российская газета 11:22
Здоровье

В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток

Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
РБК 10:33
Политика

Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет в Смоленск на десятую годовщину авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент страны Лех Качиньский.
РИА Новости 15:57
Политика

Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
РИА Новости 12:36
Транспорт

Россия ограничит полеты в страны Европы

Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
РБК 13:11
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Футбол

Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы

Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.
Soccer.ru 15:01
Общество

Коронавирус напугал: столичные торговые центры теряют покупателей

Столичные торговые центры в конце февраля - начала марта этого года посетило на 10-15% меньше покупателей, чем в то же время годом раньше.
Комсомольская правда 10:35
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицировали в России

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
32CARS.ru 11 марта в 00:19
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС 15:52
Общество

Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса

Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Lenta.ru 14:31
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа вчера в 14:05
Кино

Сломанные судьбы: что случилось с актерами «Убойной силы»

Сериал «Убойная сила» сломал судьбы некоторых актеров, которые в нем играли.
Рамблер 16:00
Общество

На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Lenta.ru 09:54
Футбол

Винисиус: «Выбрал „Реал“, а не „Барселону“, потому что хотел играть за величайший клуб»

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему в 2017 году перешел в столичный клуб, а не в «Барселону».
Бомбардир.ру 15:49
Кино

Премьера фильма «Мулан» отменена из-за коронавируса

Выпуск фильма "Мулан" от студии Disney, который должен был выйти на большие экраны 27 марта, отменен из-за коровируса.
Piter.tv 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жаир Болсонару
Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное