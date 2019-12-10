Политика

Lenta.ruLenta.ruПрезидент Бразилии оскорбил Грету Тунберг

Тунберг заявила, что индейцы погибли, защищая леса Амазонки, отметил Болсонару. «Удивительно, как много внимания пресса уделяет этому маленькому отродью (порт. pirralha)», — оценил действия экоактивистки президент.
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Тунберг отреагировала на слова президента Бразилии, назвавшего ее «мелюзгой»

ТАСС00:57

Грета Тунберг стала «отродьем» в Twitter после слов президента Бразилии

Газета.Ruвчера в 15:47

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

Известиявчера в 15:40

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

Московский Комсомолецвчера в 15:33

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «отродьем» и «соплячкой»

РЕН ТВвчера в 15:11

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

РИА Новостивчера в 15:10

Президент Бразилии назвал экоактивистку Грету Тунберг «соплячкой»

Life.ruвчера в 20:07
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море

REGNUM 02:08
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

Доля онлайн-покупателей в России удвоилась за последние пять лет

В России доля онлайн-покупателей в 2019 году составила 42%.
Коммерсантъ 01:24
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Происшествия

Известный новокузнецкий путешественник погиб в Шерегеше

На горнолыжном курорте Шерегеш 10 декабря погиб известный новокузнецкий путешественник Евгений Горбунов: он упал головой в снег во время катания.
Бийский рабочий 00:29
Политика

Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости 09 декабря в 15:06
Политика

Путин заявил о возможности повторения Сребреницы в Донбассе

Ранее сообщалось, что по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в рамках саммита «нормандской четвёрки» были приняты решения по прекращению огня, обмену пленными и статусу Донбасса.
Профиль вчера в 11:43
Наука

Как жизнь выдержала миллионы лет под слоем льда

С 720 по 635 миллионов лет назад Земля была покрыта ледяной коростой.
Популярная механика 08 декабря в 11:32
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета вчера в 02:25
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
Наука

В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны

Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Mirmol.ru вчера в 08:47
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru 01:22
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 09 декабря в 14:14
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ вчера в 16:49
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Космос

NASA отправит к Луне «призрачных женщин»

Московский Комсомолец 08 декабря в 08:36
Общество

Стали известны новые обстоятельства смерти Лужкова

Известия вчера в 05:34
Общество

В России появился хайтек-омбудсмен

Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Турине

Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Профиль 08 декабря в 12:00
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:56
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Грета Тунберг
Шведская активистка
Шведская школьница, экологический активист. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Её действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
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Жаир Болсонару
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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