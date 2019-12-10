Политика
Lenta.ruПрезидент Бразилии оскорбил Грету Тунберг
Тунберг заявила, что индейцы погибли, защищая леса Амазонки, отметил Болсонару. «Удивительно, как много внимания пресса уделяет этому маленькому отродью (порт. pirralha)», — оценил действия экоактивистки президент.
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Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Доля онлайн-покупателей в России удвоилась за последние пять лет
В России доля онлайн-покупателей в 2019 году составила 42%.
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Происшествия
Известный новокузнецкий путешественник погиб в Шерегеше
На горнолыжном курорте Шерегеш 10 декабря погиб известный новокузнецкий путешественник Евгений Горбунов: он упал головой в снег во время катания.
Политика
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Политика
Путин заявил о возможности повторения Сребреницы в Донбассе
Ранее сообщалось, что по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в рамках саммита «нормандской четвёрки» были приняты решения по прекращению огня, обмену пленными и статусу Донбасса.
Наука
Как жизнь выдержала миллионы лет под слоем льда
С 720 по 635 миллионов лет назад Земля была покрыта ледяной коростой.
Экономика
СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Общество
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Политика
В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Космос
NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
Общество
Стали известны новые обстоятельства смерти Лужкова
Общество
В России появился хайтек-омбудсмен
Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Турине
Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.